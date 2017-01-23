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Uğur Mumcu Foça'da anılacak



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Gazeteci yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 24. yılında Foça'da Uğur Mumcu Parkında düzenlenen törenle anılacak.

24 Ocak 1993'de hain bir saldırı ile hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu, Foça'da düzenlenen törenle anılacak. Anma etkinlikleri saat 13.00'de Foça Demokrasi Meydanından saygı yürüyüşü ile başlayacak. Uğur Mumcu Parkına kadar sürecek saygı yürüyüşünün hemen ardından saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı söylenecek. Yapılacak konuşmaların ardından parkta bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakılacak.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 24. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteci olmasının ötesinde Türkiye'nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin neferiydi. Uğur Mumcu'nun korkusuz, cesur ve onurlu kalemi ile verdiği tam bağımsız, demokratik Türkiye mücadelesi, bugün gazetecilere örnek oldu. Karanlığa karşı cesur kalemler, demokrasi ve düşünce özgürlüğü için yılmadan Uğur Mumcu örneği ile yer almalıdır. Düşünce özgürlüğünün unutulmaz temsilcisi Mumcular, bu ülkede barış ve demokrasi için akıl ve bilim öncülüğünde mücadele edecektir. Ölmedin yüreğimizde her zaman yaşayacaksın. Özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.



(AG-Y)



23.01.2017 16:50:50 TSI

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