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Halep'e kıyafet ve bot yardımı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:52
Halep'e kıyafet ve bot yardımı
Halep'e kıyafet ve bot yardımı

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Beşir Derneği Çorlu Temsilciliği tarafından Suriye'nin Halep kentine, içerisinde bin 700 adet giysi ve 2 bin 250 çift kışlık bot yer alan 5. yardım tırını Çorlu'dan Halep'e yolcu etti.
Çorlu Beşir Derneği, Suriye'nin Halep kentinde savaştan kaçan Suriyeli vatandaşlara yardımlarına devam ediyor. Dernek, 5. yardım tırını düzenlediği tören ile Halep'e yolcu etti. Çorlu'dan gönderilen yardım malzemelerinin arasında bin 700 adet giysi ve 2 bin 250 çift kışlık botuny er aldığı belirtildi. Beşir Derneği Çorlu Temsilciliği önünde düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Dernek Başkanı Hasan Cevval, yaptıkları yardımlar hakkında kısa bilgiler verdi. Cevval, "Sınırda Kızılay ve AFAD ile işbirliği içerisindeyiz. Bize gelen resimlerde oradaki kardeşlerimizin soğuk kış günlerinde terliklerle gezdiklerini gördük. Bu görüntüler bizleri derinden üzdü. Dualarımızla yolcu edeceğimiz bu araçta 2 bin 250 adet kışlık bot ve çizme bin 700 adet de kışlık elbise yer alıyor. Yardımlarımızın maliyeti toplamda 100 bin TL değerinde. İlk günden itibaren destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan, destekleyen siz değerli büyüklerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi.
Yardımlarının ileriki günlerde de devam edeceğini belirten Cevval, programa katılan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay ve yönetim kurulu üyelerine, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Mustafa Çalım ve yönetim kurulu üyeleri ile İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
(SŞ-MEF-Y)

23.01.2017 16:54:39 TSI
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