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Turan: "2017'de sentetik futbol sahası olmayan ilçemiz kalmayacak"



(Fotoğraflı)



Vural Bozok

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine inşa edilmesi planlanan sentetik futbol sahasının ihalesi yapıldı. Müteahhit firma bir milyon 400 bin TL teklif vererek ihaleyi kazandı. Futbol sahası konusunda gelinen aşama Gökçeada'da sevinçle karşılandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Gökçeada'mız projenin bitiminde modern yapıya sahip bir futbol sahasına kavuşacak. Gençlerimizi futbola, spora teşvik etme hususunda ciddi bir yatırım olacağına inanıyoruz. Hedefimiz olan her ilçeye sentetik futbol sahası projemiz ilçemizle beraber tamamlanmış olacaktır. Spora büyük bir katkı sunacak olan bu projenin Gökçeada'ya hayırlı olmasını dilerim" dedi.

(GD)



23.01.2017 16:31:58 TSI

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