YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Belediyesi Güreşçilerinden Türkiye Derecesi

Adıyaman Belediyesi Güreşçilerinden Türkiye Derecesi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Afyon'da gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Aslı Demir ile Fatma Serçe dereceye girdi.

19-20 Ocak tarihlerinde Afyon'da gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Aslı Demir Türkiye 3.'sü, Fatma Serçe ise Türkiye 5.'si olarak dereceye girdi.

Aslı Demir'in 69 kilogramda, Fatma Serçe'nin ise 60 kilogramda güreştiğini söyleyen yetkililer, alınan derecenin kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler.

Turnuvada bir konuşma yaparak yarışmada milli takım kadrosunun belirleneceğini de söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu'nun Kadın Milli Takımından Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Çakır, "Şampiyonada milli takım kampına davet edilecek sporcuların belirlenecek. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampta da milli takım oluşturulacak. Önümüzdeki yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuvayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-OE-Y)



23.01.2017 16:26:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER