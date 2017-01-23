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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan:

- "Karanlığa karşı kalemiyle mücadele etti"



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu ölen demokrasi şehidi Uğur Mumcu'nun yüz yıllar boyunca saygı, minnet ve şükranla anılacağını ifade etti.

Gürkan, Mumcu'nun korkmadan ve onurlu bir şekilde tam bağımsızlık mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, yayınladığı mesajda şunlara yer verdi:

"Bundan 24 yıl önce hain bir suikast sonucu ölen gazeteci, araştırmacı-yazar Uğur Mumcu, demokrasinin en çetin savunucularından biri olarak tarihe geçti. Demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu, karanlığa karşı kalemiyle mücadele etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan aydınlanma devriminin yılmaz savunucularından biri olan Uğur Mumcu, mertçe, korkusuzca, canı pahasına; ülkenin geleceği için gerçekleri dile getirmekten bir an bile vazgeçmedi. Onun yaşam felsefesi; bağımsızlık, özgürlük, cumhuriyet ve demokrasiydi. Hukukun üstünlüğüne inandı, adalet için mücadele etti. Yazdıklarıyla sadece o güne değil; bugünün gençlerine de yol gösterdi. Nefes aldığı her dakika; demokrasinin, bağımsızlığın, özgürlüğün, adaletin önemine dikkat çekerek, yazdıklarıyla, düşünceleriyle bize yol gösteren Türkiye'nin aydınlık yüzü, Demokrasi Şehidimiz Uğur Mumcu'yu ölümünün 24. Yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

(KU-HA-Y)



23.01.2017 16:27:14 TSI

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