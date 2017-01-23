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Bülent Ecevit Üniversitesi çocuk üniversitesi başladı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği Çocuk Üniversitesi ile bu yıl yine Farabi Kampüsü'nün kapılarını çocuklara açtı. Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) tarafından koordine edilen Çocuk Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ve Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, dersleri verecek olan akademik personel, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından derslere geçildi.

Çocuk Üniversitesi kış dönemi programı, Atomun Merkezine Seyahat (Doç. Dr. Rıdvan Baldık), Bilgisayar Programlıyorum (Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Çakır), Kimya Dedektifleri (Yrd. Doç. Dr. Jülide Yener Dibek), Matematik Ormanı (Yrd. Doç. Dr. Melih Göcen), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doç. Dr. Ender Büyükgüzel), Robot Yapıyorum (Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu) sabah modülleri, Anadolu Hepimizin - Arkeoloji (Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen), Düşlediğim Kent-Resim (Yrd. Doç. Dr. Bengü Batu), İtalyanca Öğreniyorum (Okt. Doğan Acun), Sanat Atölyesi - Heykel (Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı), Sporla Yaşıyorum (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş), Sunucu Oluyorum (Esra Güner Hacıoğlu) öğle sonrası modülleri gerçekleştirildi.

İlk ders gününde oldukça heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, üniversiteyi çok sevdiklerini dersler için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

23-27 Ocak tarihleri arasında toplam 12 modülde gerçekleşecek etkinlik sonunda çocuklara katılım belgeleri verilecek.

(SÖ-SÖ-Y)



23.01.2017 16:30:23 TSI

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