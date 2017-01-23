Gölbaşı yerini korudu
Ayşe Üngör
ANKARA (İHA) - Süper Amatör Ligin 15. haftasında Gölbaşı Belediye Spor evinde Ankara Yurtkurspor ile karşılaştı. Maçtan 1-0 galip ayrılan Gölbaşı Belediye Spor bu galibiyet ile birlikte 29 puanla 4. sıradaki yerini korudu.
Gölbaşı Sentetik Saha'da oynanan karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada Gölbaşı Belediye Spor, Muhammet Can Üzümcü'nün attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından konuşan Gölbaşı Belediye Spor Başkanı Hayati Çal, "Çekişmeli ve mücadele dolu olan bir maçı geride bıraktık. Zorlu maçtan galip ayrıldığımız için takım olarak mutluyuz. Galibiyetin mimarı olan başta hocamızı, daha sonra oyuncularımızı kutluyorum" dedi.
(AYŞ-SO-Y)
23.01.2017 16:30:25 TSI
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