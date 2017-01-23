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Alaplı Belediye Spor liderliğe yükseldi



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Spor genel kaptanı basın sözcüsü Mehmet Altay, Zonguldak Süper Amatör Liginde mücadele eden Alaplı Belediye Spor sahasında Kilimli Belediye Spor'u yenerek liderliğe yükseldiğini bildirdi.

Altay, yaptığı açıklamada, Hafta sonu oynadığımız Kilimli Belediye Spor maçını 3-1 kazanarak Devrek Spor'dan liderliği geri aldıklarını söyledi.

Liderliği son maça kadar sürdürerek şampiyon olmak istediklerini ifade eden Altay, "Zonguldak Süper Amatör Liginin ilk yarısını lider olarak kapatmıştık. 2 hafta önce Çaycuma'da Çaycuma Spor ile 9 kişi kaldığımız maçı kaybederek liderliği Devrek Belediye Spor'a kaptırmıştık. Hafta sonu kendi sahamızda Kilimli Belediye Spor'u 3-1 yendik. Devrek Belediye Spor'da berabere kalmasından sonra tekrar liderliğe yükseldik. Çok zorlu maçlarımız var. Bunu bilincinde gerek teknik ekibimiz gerekse futbolcularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Biz her zaman futbolcularımıza öncelikle sahada centilmence mücadele etmelerini istiyoruz. İnşallah sezon sonunda ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligine çıkmayı hedefliyoruz. İlçe olarak şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız" diye konuştu.

(EY-SÖ-Y)



23.01.2017 16:32:46 TSI

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