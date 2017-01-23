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Biletler kırtasiye yardımına dönüşüyor



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi, örnek olacak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kırklareli Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatilinde tiyatro şenliği düzenlenecek.

25-28 Ocak tarihleri arasında "Mutlu Bil Geleceğe Bir Bilet" sloganı ile başlatılan kampanyada Rektörlük Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılan davetliler, salona biletle değil, yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerini teslim ederek girecekler.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, farkındalık oluşturmak ve çocuklarda paylaşım duygusunu aşılamak istediklerini belirterek, "Düzenleyeceğimiz bu etkinlik ile eğitime bir nebze olsun destek olmak, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızda paylaşım duygusunu arttırmak istiyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak ve öğrencilerimizde de farkındalık oluşturmak. Şimdiden onlara duyarlı olmayı aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız getirecekleri bir silgi, bir kalem, bir defter veya buna benzer kırtasiye malzemesi ile oyun biletlerini alabilecekler ve ihtiyaç sahibi arkadaşlarını sevindirecekler" dedi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde 25-26 Ocak tarihlerinde "Rumi ve Yaşlı Aslan" saat 13.00 ve 15.00'da, 27-28 Ocak tarihlerinde "Taşın Sırrı" saat 13.00 ve 15.00'da izlenebilecek.

(YG-MEF-Y)



23.01.2017 16:38:46 TSI

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