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"Bugün Git Yarın Gel" seyirciden tam not aldı



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Halk Tiyatrosu'nun yeni oyunu Bugün Git Yarın Gel oyunu tiyatro severlerle buluştu.

Daha önce Yalancı Aranıyor, Entrikalı Dolap Komedyası ve Karanlıkta Komedi oyunları ile seyircinin beğenisini kazanan, ülke genelinde ve yurtdışında çeşitli ödüller almış olan Çorlu Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği 2 perdelik Bugün Git Yarın Gel oyunu, gerçekleştirilen prömiyerde seyirciyle buluştu ve tüm seyircilerden tam not aldı. Prömiyere katılarak oyunu izleyen Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, oyun bitiminde söz alarak oyuncuları tek tek tebrik etti ve kendilerine Çorlu halkı adına çiçek takdim etti.

Kadrosunda Ömer Uslu, Mustafa Gülmüş, Mustafa Geylan, İmren Kırali, Semahat Dede, Esra Şahin, Gizem Tuna, Cem Özdemir, Tayfun Tospacı, Burcu Akbaş, Gökhan Çelik ve Göknur Aydoğdu'nun bulunduğu oyunun yönetmenliği Ömer Uslu tarafından yapılırken teknik sorumluluk Orhan Karagöz tarafından üstleniliyor.

Valentin Katayev'in yazdığı ve Göksel Kortay'ın uyarlamasını üstlendiği, hafta sonu tatilini lüks bir dinlenme tesisinde geçiren müdürüne eksik bir imzayı tamamlatmak için giden namuslu ve dürüst bir memur olan Şefik Şaşmaz'ın başından geçen komik ve tuhaf olaylar silsilesini konu alan Bugün Git Yarın Gel adlı oyun 4 Şubat 2017 Cumartesi akşamı bir kez daha seyirciyle buluşacak.

(SŞ-MEF-Y)



23.01.2017 16:40:21 TSI

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