23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

6 yaşında resim sergisi açtı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:40
6 yaşında resim sergisi açtı
6 yaşında resim sergisi açtı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'de henüz anasınıfına giden 6 yaşındaki İdil İlkyaz Engin, yaptığı resimleri kişisel sergisinde toplayarak sanatseverlerin beğenisine sundu.
TED İzmir Koleji anasınıfında öğrenim gören henüz 6 yaşındaki İdil İlkyaz Engin, ilk kişisel resim sergisini açtı. 2 yıldır resim kursuna giden ve en sevdiği etkinlik sorulduğunda ilk sıraya daima resmi koyan minik İdil, yaşarken mutlu olduğu anları resmetmenin yanı sıra eserlerinde hayal gücünü de yansıtıyor.
Okulunda haftada 4 saat görsel sanat ve seramik eğitimi alan küçük ressam, konu sınırlaması olmadan ona ilham olan her konuda resimler yapıyor. Ağırlıklı olarak yağlı pastel boya kullanan İdil İlkyaz Engin, resim kursunda yaptığı çalışmaları farklı branşlarda da yapmaya devam ediyor.

(AG-Y)

23.01.2017 16:40:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uğur Mumcu Foça'da anılacak
YEREL

UĞUR MUMCU FOÇA'DA ANILACAK
Balkan rüzgarı Bergama'dan Esti
YEREL

BALKAN RÜZGARI BERGAMA'DAN ESTİ
Bozdağ'a kar akını
YEREL

BOZDAĞ'A KAR AKINI
Şehit Fethi Sekin futbol turnuvası başladı
YEREL

ŞEHİT FETHİ SEKİN FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
İzmir Süper Amatör Lig
YEREL

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG
Alışverişe gelip kan bağışladılar
YEREL

ALIŞVERİŞE GELİP KAN BAĞIŞLADILAR
Salih Dedenin kızları zirveyi bırakmadı
YEREL

SALİH DEDENİN KIZLARI ZİRVEYİ BIRAKMADI
AK Parti İzmir, referanduma hazır
YEREL

AK PARTİ İZMİR, REFERANDUMA HAZIR
Hükümlüler Karşıyaka'da topluma kazandırılıyor
YEREL

HÜKÜMLÜLER KARŞIYAKA'DA TOPLUMA KAZANDIRILIYOR
Konak'ın kurslarına yoğun ilgi
YEREL

KONAK'IN KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Başkan Uyar'dan Zeytinalanı kadınlarına müjde
YEREL

BAŞKAN UYAR'DAN ZEYTİNALANI KADINLARINA MÜJDE
Bölgesel Amatör Ligi
YEREL

BÖLGESEL AMATÖR LİGİ
Çeşme Marina, Almanya'da stant açtı
YEREL

ÇEŞME MARİNA, ALMANYA'DA STANT AÇTI
Buca'nın demir yumruklarından olimpiyat hazırlığı
YEREL

BUCA'NIN DEMİR YUMRUKLARINDAN OLİMPİYAT HAZIRLIĞI
AK Parti Tire İlçe Teşkilatından kan bağışı
YEREL

AK PARTİ TİRE İLÇE TEŞKİLATINDAN KAN BAĞIŞI
Karşıyaka'nın konuğu, gazeteci Yanardağ
YEREL

KARŞIYAKA'NIN KONUĞU, GAZETECİ YANARDAĞ
Karşıyaka'nın havası değişecek
YEREL

KARŞIYAKA'NIN HAVASI DEĞİŞECEK
Şimdiden üniversiteli oldular
YEREL

ŞİMDİDEN ÜNİVERSİTELİ OLDULAR