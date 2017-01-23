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Türk Kızılayı Sevgi Mağazası Beyoğlu'nda açıldı



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İSTANBUL (İHA) - Türk Kızılayı İstiklal Şubesi'nin ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla hayata geçirdiği Sevgi Mağazası, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İhtiyaç sahipleri, haftada iki gün hizmet verecek olan Sevgi Mağazası'ndan tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı İstiklal Şubesi, Tarlabaşı'nda bulunan hizmet binasında Sevgi Mağazası açtı. İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan çoraba, kazaktan paltoya kadar tüm giyim ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayabilecekleri Sevgi Mağazası'nın açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi ve İstiklal Şubesi Başkanı Nejla Özsoy'un yanı sıra şube yönetimi ve Kızılay Şube Başkanları da katıldı. Başkan Demircan ve beraberindekiler açılışın ardından mağazayı gezerek ürünleri inceledi.



Haftanın iki günü hizmet verecek

İhtiyaç sahipleri, Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün hizmet verecek olan Sevgi Mağazası'na nüfus cüzdanları ve ilgili muhtarlık, kaymakamlık ve okul yönetimlerinden alacakları 'ihtiyaç sahibi olduklarına dair belge' ile başvurarak hizmetten yararlanabilecekler. 7'den 70'e tüm ihtiyaç sahipleri raflarda bulunan giysilerden dört parça alabilecekler.

( HK-HA-Y)



23.01.2017 16:41:03 TSI

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