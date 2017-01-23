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MÜSİAD Adana Şubede Kavak dönemi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - MÜSİAD Adana Şube Başkanlığına Burhan Kavak seçildi.

21. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Kavak, yönetim kurulu adına yaptığı konuşmada "Devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde temsil edeceğiz, taşıyacağız ve hedeflerimizi bu amaçla gerçekleştirmeye üstün gayret göstereceğiz" dedi.

4 yıl başkanlık yapan Suat Yahşi ve yönetimine teşekkür eden Kavak, "MÜSİAD Adana, kurulduğu günden bugüne dek çok değerli isimlerle temsil edildi. Bugüne kadar bu değerli kurumda görev alanlar mikro ve makro ekonomimizin gelişimine üstün gayretler göstermiştir, görüşleriyle de genel merkezimizin ekonomiye dair politika üretilmesine önemli katkı sağlamışlardır. Şahsım ve yönetim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Adana Şube Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Burhan Kavak, Abdullah Hamidi, Ömer Tekdemir, Mehmet Çalık, Memet Akif Akyıldız, Ozan Gülaçtı, Zeynel Abidin Üstemel, İsmail Hakkı Özkan, Murtaza Kılçık, Ahmet Aslan, Ali Karaçalı, Güray Atak, Mehmet Akif Kılaç, Recep Öner ve Mehmet Emre Çalışkan."

(NPR-Y)



23.01.2017 16:42:14 TSI

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