Ömer Faruk Küçük'ten Başkan Vekili Karaevli'ye Ziyaret
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Küçük, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münür Karaevli'yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Vekili Karaevli, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Küçük'e teşekkür etti. Küçük de Başkan Vekili Karaevli'ye görevinde başarılar diledi.
(YG-HA-Y)
23.01.2017 16:42:55 TSI
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