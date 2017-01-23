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Başkan amcadan öğrencilere karne hediyesi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) -Efeler Belediyesi tarafından çocuklara yönelik kurslara katılan öğrenciler yarıyıl tatiline Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde düzenlenen etkinliklerle girdi.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler okuldaki karnelerini alır almaz kültür ve sanat merkezlerine koştu. Kendileri için hazırlanan etkinlerle gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar arkadaşları ile birlikte oyunlar oynadı. Gün sonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın hazırlattığı karne hediyelerini alan öğrenciler, başkan amcalarına teşekkür ettiler.

Öğrencilerin geleceğin bekçileri olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Çocuklar acısıyla tatlısıyla bir dönemin daha sonuna geldiler. Karnelerindeki notlar her ne olursa olsun geleceğin bekçisi olan her öğrencimiz bizim için çok önemlidir. Çocuklarımıza karne günü etkinliği düzenleyerek onlara moral vermek istedik. Kültür ve sanat evlerimizdeki öğretmenlerimizle güzel bir gün geçirerek 15 günlük tatile girdiler. Tüm öğrencileri karnelerindeki notlarından dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.

(MU-MB-Y)



23.01.2017 16:44:45 TSI

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