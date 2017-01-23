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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Dadaş bürokrata yeni görev

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:45
Dadaş bürokrata yeni görev

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzunca bir süredir Milli Eğitim camiasında görev yapan Erzurumlu bürokrat Ahmet Yandırmaz, geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürlüğü Müşavirliği görevine getirildi. Yaklaşık iki yıl önce Erzurum Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde iken Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt dışı Teşkilatı Daire Başkanlığı daha sonra Ortaogretim daire baskanligi gorevlerinde bulunan Yandırmaz'ın TRT Genel Müdürlüğü'ne atanması Erzurumlularca gururla karşılandı. Görevlerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren TRT Genel Müdürü müşaviri Ahmet Yandırmaz'ın TRT gibi büyük ve ciddi kuruluşta çok önemli görevler alacağı ön görülüyor.
AHMET YANDIRMAZ KİMDİR?
1978 yılında Erzurum'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilinden sonra Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ,okul müdürlüğü, şube müdürlüğü, MEB merkez teşkilatında eğitim uzmanlığı, MEB merkez teşkilatı şube müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 Mayıs ayında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaogretim Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.Evli ve iki çocuk babasıdır.
(ERZ-AT-Y)

23.01.2017 16:45:51 TSI
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