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Başkan Bakıcı Bursa'da temaslarda bulundu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:46
Başkan Bakıcı Bursa'da temaslarda bulundu
Başkan Bakıcı Bursa'da temaslarda bulundu
- Bakıcı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Orman Bölge Müdürü Arif Can'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Kardeş Belediye" protokolü kapsamında Bursa'nın Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret etti.
Bozüyük için gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve ayrıntıları hakkında görüşme yapılan ziyarette Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir de eşlik etti. 2017 yılında hayata geçirilecek olan pek çok proje hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda Başkan Bakıcı; "Kardeş belediyemiz olan ve her köşesinde tarihten muhteşem ayrıntılar barındıran Osmangazi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a göstermiş olduğu misafirperverlik ve samimiyetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi ve ziyaretin güzel bir hatırası olarak üzerinde, Bozüyük ve kurtuluş tarihimiz için çok önemli olan Metristepe Anıtı bulunan plaket hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Dündar da "Bozüyük'ümüzün değerli Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile projeler hususunda gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişi inşallah Bozüyük için hayırlı olur" dedi ve Başkan Bakıcı'ya hediye takdim ederek ziyaretleri için teşekkür etti.
Osmangazi'de gerçekleştirdiği temasların ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada Orman Bölge Müdürü Arif Can ile görüştü ve bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda Can'a plaket ve kalem takdim eden Başkan Bakıcı görevinde başarılar dileyerek makamdan ayrıldı.
(FSİ-MET-Y)

23.01.2017 16:46:12 TSI
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