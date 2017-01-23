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2016'da 15 emlakçı kepenk kapattı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral 2016 yılının emlakçılar için iyi geçmediğini, 15 esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, emlakçılık piyasasındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Darbe girişiminin ardından emlak piyasasında duraklama olduğunu dile getiren Mevlüt Oral, "2016 yılı sadece emlakçılar için tüm Türkiye adına kötü geçti. Bizlerin 2016 yılından iyi bir beklentimiz vardı. Bu beklentimiz 15 Temmuz'da alt-üst oldu. Emlakçıların işi 15 Temmuz'a kadar iyi gidiyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm sektörlerde olduğu gibi emlakçılık sektöründe de işler kötü gitti. 2016 yılında bizim odamıza kayıtlı 88 esnaf kepenk kapattı. Bunlardan 15 tanesi emlakçılardan oluşuyor. Bizim odamıza kayıtlı binden fazla esnaf var. Toplam 48 meslek grubundan üyemiz var. Bütün sektörler darbe girişiminden ekonomik olarak olumsuz etkilendi" dedi.

Doların artmasıyla birlikte emlak fiyatlarında artış yaşandığını ifade eden Oral, "Doların artması emlak fiyatlarının da artmasına neden oldu. Dolar üzerinden alınan inşaat ham maddeleri zamlanınca kira ve konut fiyatları da bir hayli artmış oldu. Dolarla beraber, çimento, demir, küçük ev araçlarının fiyatı arttı. 2017 yılından en büyük beklentimiz, emlak müşavirlik yasasının çıkmasıdır. Bu yasa çıktığında emlakçıların en büyük sorunları olan ayakçı emlakçılar, sözleşmesiz emlakçılar, günlük ev kiraları gibi olumsuzluklar son bulacak. Bu da emlakçıların sorunlarının yüzde 99'unu çözecek. 2017 yılından en büyük beklentimiz dolardaki fiyat artışının biran önce durması ve emlak müşavirlik yasasının çıkmasıdır" diye konuştu.

(ED-SLH-Y)



23.01.2017 16:46:19 TSI

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