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Beylikdüzü Belediyesi, Nilüfer Belediyesi yetkililerini ağırladı



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İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi, Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlülüğü yetkililerini ağırladı.

Bursa Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlülüğü yetkilileri, Beylikdüzü Belediyesinin konuğu olarak İstanbul'a geldi. Yetkililer, Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin'i makamında ziyaret etti. Müdürlüğün organizasyon dahil sunduğu hizmetleri detaylıca dinleyen Nilüfer Belediyesi çalışanları, daha sonra Çağrı Merkezi, WEB TV, Basın Bürosu, Belediye Sineması, Belediye Tiyatrosu, Mahalle Çözüm Merkezleri gibi başarılı çalışmaları olan Beylikdüzü Belediyesi faaliyetlerini yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşa dokunan, çözüm odaklı hizmetleriyle Nilüfer Belediyesine örnek oldu. Kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Başkan İmamoğlu'nu makamda ziyaret ettiler

Nilüfer Belediyesi heyeti daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yakın bir süre önce Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Başkan İmamoğlu, kendilerini ilçede görmekten çok memnun olduğunu belirterek, Beylikdüzü'nün örnek projelerinden bahsetti. İlçedeki dönüşümü hızlıca yaşamaya devam ettiklerini belirten İmamoğlu, "Nilüfer Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ortak projelere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

(HK-SÜ-BA-Y)



23.01.2017 16:48:37 TSI

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