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1308 Osmaneli Belediye Spor her branşta başarılı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor her branşta olduğu gibi atletizmde de ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Atletizm antrenörü Sercan Ocak önderliğindeki atletizm takımI, Marmara Bölgesi Kros Liginde 3'üncüsü oldu. Daha önce Türkiye şampiyonasında 4'üncü olan atlet Zuhal Ülker, İstanbul Ali Çakır Alptekin Spor Kompleksinde düzenlenecek Turkcell Türkiye U-16 Türkiye Şampiyonasında Üç Adım ve 200 Metre branşlarında Osmaneli'yi temsil edecek. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, antrenör Sercan Ocak ve sporcuları makamında ağırlayarak katılacakları şampiyonada başarılar diledi.

(CKT-CY



23.01.2017 16:48:53 TSI

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