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Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı hibesine rekor başvuru

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:50
Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı hibesine rekor başvuru

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında hibe başvurusu yapan yatırımcı sayısında rekora ulaştı.
Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) hibe desteğine 2016 yılında rekor başvuru olduğunu dile getirdi. 2006 yılında başlayan ve 2016 yılına kadar 155 adet projenin desteklendiği hibe desteğine 2016 yılında 158 başvuru yapıldı.
Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, destekten faydalanmak için 2016 yılında rekor başvuru olduğunu kaydederek, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Adıyaman'da 2016 yılında rekor sayıda proje başvurusu oldu. Ülkemiz genelinde 20076 yılında başlayan bu hibe projelerinde ilimizde bu güne kadar 155 adet proje destelenmiş olup, toplam 60 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 29 Aralık 2016 tarihinde başvuru süresi dolan destekleme için 158 başvuru alındı. Bu başvurular İl Proje Değerlendirme Birimince 2 Şubat 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilecek. İnşallah bu yıl 10 yılın toplamı kadar hibe ödenir" dedi.
Çelik silodan 8 proje, hayvansal ürün işlenmesi 4, bitkisel ürün işlenmesi 38, soğuk hava deposu 3, sera güneş enerjisi, 1, hayvansal organik gübre işleme 2, büyük ve küçükbaş ahır 77, güneş enerji üretimi 13, kırsal turizm 5, çiftlik faaliyetleri geliştirme 7 olmak üzere toplam 158 proje destek için başvurdu. Toplam başvuru miktarı 202 milyon 848 bin 200 TL iken, hibe miktarı 101 milyon 424 bin 100 TL olarak belirlendi.
(AHM)

23.01.2017 16:50:32 TSI
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