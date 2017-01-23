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Karalı Deresi düzenleme çalışması

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:52
Karalı Deresi düzenleme çalışması
- AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar:
- "Karalı Deresi'nde düzenlemeler gerçekleşecek"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Karalı Deresi'nde düzenlemelerin yapılacağını söyledi.
Yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Yapılacak olan çalışmalar Fatsa ilçemizin Evkaf Mahallesi Korgan-Kumru yolu kenarı özel hastanenin arkasındaki Elekçi Irmağına dökülen Karalı (Karaoğlan) deresinin başlangıcından güneye doğru yani Sazcılar Mahallesi mevkisine yaklaşık 1 kilometrelik hattın ıslah edilmesi çalışmaları yapılacaktır. Milletvekillerimizin Devlet Su İşleri nezdindeki girişimleri neticesinde yatırım programına alınarak ihale hazırlık çalışmaları tamamlanarak ve 13 Ocak 2017 tarihinde de yapım ihalesi gerçekleştirilen Karalı (Karaoğlan) Deresi Taşkın Koruma Çalışmaları inşaatının muhammen bedeli yaklaşık 4.5 milyon liraya ihale edilen bu önemli projenin yapımının sözleşme tarihi ve iş yeri teslimi ile birlikte 380 gün içerisinde tamamlanacaktır. Fatsa İlçemize hayırlı olsun" dedi.
(AA-SLH-Y)

23.01.2017 16:52:54 TSI
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