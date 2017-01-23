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Alaplı'da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:52
Alaplı'da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı
Alaplı'da balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'daki Çinekop avı için denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 1 metre uzunluğunda Camgözü cinsi köpek balığı takıldı.
Sabah 06.00 sıralarında denize ağ atan balıkcılar, 1 metre uzunluğunda ve 15 kilo ağırlığındaki Camgözü cinsi köpekbalığıyle karşılaştı. Köpek balığını çekerken oldukça zorlandıklarını dile getiren balıkçı Balıkçı Tahsin Turan, şunları söyledi, "Çinekop yakalamak için denize açılmıştık ama nasibimize köpek balığı çıktı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık ve Kuyruğu kılıç gibi çok sert. Köpekbalığının derisi çok sert ve bıçak kesmiyor. İlk defa böyle katil köpek balığı yakaladık. Limana geldiğimizde herkes toplandı ve görenler çok şaşırdı . meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirmek istedi. Köpek balığı eti bazı rahatsızlıklara iyi geldiği düşünenler genelde tercih ediyor. Balığın etini dilimlere ayırarak satışını yapıyoruz. Özellikle kanser ve şeker hastalarından talep geliyor. Biz de uygun fiyatlardan satışını yapıyoruz" diye konuştu.
(EY-GY-Y)

23.01.2017 16:56:35 TSI
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