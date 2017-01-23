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Çorlulu Yazar Ramis Çınar'ın imza gününde dört mevsim buluşması

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:53
Çorlulu Yazar Ramis Çınar'ın imza gününde dört mevsim buluşması
Çorlulu Yazar Ramis Çınar'ın imza gününde dört mevsim buluşması

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Yazdığı romanlarla edebiyat dünyasında adını duyuran Çorlulu roman yazarı Ramis Çınar, Çorlu Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.
Bu yıl 7.'si düzenlenen Çorlu Kitap Fuarı her yıl olduğu gibi, pek çok yazar, şair ve okurların buluşmasına sahne oldu. "10 gün 30 yazar" sloganıyla düzenlenen kitap fuarının konukları arasında, 2016 yılı Ağustos ayında dördüncü romanı Ömrümün Dört Mevsimi'ni yayımlayan Ramis Çınar da yer aldı. İki ayrı günde gerçekleştirilen imza günlerinde Ramis Çınar, her yaştan, hayatlarının farklı mevsimlerini yaşayan okurları için kitaplarını imzaladı.
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, imza gününde Çınar'a destek verdiler. Ayrıca imza günlerine Çorlu Belediye Meclis üyeleri Güner Çetin ve Ateş Akdere, Havuzlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özgür, Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı Salim Sarıer, BİSADER yönetimi, Çorlu Kültür ve Sanat Derneği yönetimi, Kızılay Ergene yöneticileri, Orion AVM yöneticileri, Özel Trakya Koleji yöneticileri, Postiga Yayınları yöneticileri, belediye ve adliye personeli ile çok sayıda okur katıldı.
(SŞ-MEF-Y)

23.01.2017 16:58:21 TSI
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