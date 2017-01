YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni Seçmen Biriminden Başkan Zolan'a ziyaret

ANTALYA (İHA) - AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı Yeni Seçmen Birimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı Yeni Seçmen Birimi Başkanı Abdülkadir Ünal ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Kabulü dolayısıyla Başkan Zolan'a teşekkür eden Ünal, "Bizler yenilenen bir yapıyla kolları sıvadık. Gençler de sağ olsun her türlü desteği ve emeğini veriyor. Biz de elimizden geldiğince koşturuyoruz" dedi. Ziyaret dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Zolan ise, "Teknoloji ve bilimin yanında milli ve manevi değerlerimizle donanmış bir genç, gelecekte ülkemizi daha iyiye götürecek olan gençtir. Gençlik aslında hazinedir. İnşallah sizler o hazinenin parçaları olarak bizden daha iyi olacaksınız. Bizler de Allah'ın izniyle her türlü imkanı sizlere vereceğiz" diye konuştu.

"Tüm değerlerimize sahip çıkacağız"

Başkan Zolan, gençlere öğütlerde bulunarak, "Saatinizi, gününüzü, vaktinizi planlı ve bilinçli bir şekilde kullanarak, varacağınız hedefe doğru yollar çizmelisiniz. Yorulmadan, hiç durmadan yürümek; çoğu zaman da koşmak gerekir. İnşallah ülkemiz o hedeflere varacak. O güzelliğe hep birlikte ulaşacağız. Siz yetenekli gençlersiniz. Başladığınız yer milletin derdiyle dertlenmekti ki, bu çok önemli. 'Bu ülkeye bu millete ne verebilirim, nasıl katkı yapabilirim, ben de bu işin içinde olmalıyım' diyen bir genç zaten olayı çözmüş, her şeyin farkına varmış bir gençtir. İnşallah vatanımıza, bayrağımıza, inancımıza ve tüm değerlerimize sahip çıkacağız. Ama bilim ve teknolojiyle de donanacağız. Ondan gayrisi çalışmak, okumak ve yürüyüşe katılmaktır" ifadelerini kullandı.

23.01.2017 16:10:37 TSI

