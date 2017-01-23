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TÜİK ve ÇKA personelinden Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) çalışanları, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleşen etkinlikte kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türkiye'nin iyilik hareketi Kızılay'ın kan stoklarını yeterli seviyede tutmak için ülke genelinde gerçekleştirdiği kampanyaya Adana'da kurumların desteği sürüyor.

TÜİK Bölge Müdürlüğü binasında, TÜİK ve ÇKA'nın birlikte organize ettiği kan ve kök hücre bağışı etkinliğine her iki kurumun personeli yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Vatandaşların kan ve kök hücre bağışı konusundaki destekleri bizleri mutlu ediyor. Bizler asırlardır paylaşan, yardımlaşan bir milletin evlatlarıyız. Bu yardımlaşma bilinci, kan ve kök hücre bağışı konusunda her geçen gün daha da artıyor" dedi.

"Birlikten kuvvet doğar" diyen Saygılı, "Bizler birlikte hareket ettiğimiz sürece kan stoklarımızda azalma olmayacak; hiçbir hastanemizde, hiçbir hastamız veya hasta yakınımız mağduriyet yaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, TÜİK Adana Bölge Müdürü, aynı zamanda Kızılay üyesi Durmuş Ali Şahin ve ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu'ya kampanyaya katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

(ELF-Y)



23.01.2017 16:11:15 TSI

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