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MASMEK eğitmeni ilk kişisel sergisini açtı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Üç Boyutlu Seramik Hamuru' sergisi açıldı. Yurt içi ilk kişisel sergisini açan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (MASMEK) da eğitmenlik yapan Nesibe Tezgel'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Üç Boyutlu Seramik Hamuru' sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda kapılarını açtı. Açılışa, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu ve davetliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve sosyal anlamda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Manisa'yı sanat şehri yaptığını belirtti. Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür etti.



İlk kişisel sergi

Yurt içi ilk kişisel sergisini açan ve Büyükşehir Belediyesi MASMEK kurslarında da eğitmenlik yapan Nesibe Tezgel, serginin açılışına katılan protokol üyelerine eserler hakkında bilgiler verdi. Nesibe Tezgel, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'na kendi eserlerinden hediye etti. Tezgel, ilk kişisel sergisinin açılmasında Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Serginin 26 Ocak tarihine kadar Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda gezilebileceği belirtildi.

(SC-Y)



23.01.2017 16:13:07 TSI

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