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Yunuskent'te sözleşmeler imzalanıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:13
Yunuskent'te sözleşmeler imzalanıyor
Yunuskent'te sözleşmeler imzalanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin konut sıkıntısına neşter vuracak Akgedik Yunuskent Projesi'nde 1. Etap hak sahiplerinin beklediği gün geldi. Ödeme planı bugün itibariyle TOKİ ve belediyenin resmi sitesinden yayınlanırken; hak sahipleriyle sözleşmeler 1 Şubat-7 Nisan 2017 tarihleri arasında imzalanacak.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabında hak sahiplerinin merakla beklediği gün geldi. 1101 konut için ödeme planı belli oldu. Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye bugün itibariyle TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahipleri, 1 Şubat - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne (Halil Yurtseven İlköğretim Okulu karşısı) giderek sözleşme imzalayacak.

Taksitler 482 TL'den başlıyor
Hak sahiplerine 2+1 daireler için yüzde 12, 15 ve 20, 3+1 daireler için ise yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleri sunuluyor. 120, 180, 216 ve 240 ay taksit imkanının bulunduğu ödemelerde taksitler 482 TL ile 1.417 TL arasında değişiyor. 2+1 dairelerde taksitler teslim tarihinden sonra, 3+1 dairelerde ise sözleşme tarihinden 3 ay sonra başlayacak.

2. etap için süreç hızlanıyor
Yunuskent'in Manisa'da kangren haline gelen konut sorununu ortadan kaldıracağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2. etap için de sürecin hızlanacağını söyleyerek şunları söyledi: "1. etapta önemli bir süreci geride bıraktık. Hak sahiplerimiz, konutları teslim edildikten sonra altyapısı tamamlanmış, nezih, ferah bir ortamda yaşama imkanı bulacak. Şimdiden hayırlı olsun. Tabi bu ilk etap 2. etap için de hem ihale hem de müracaat süreci kısa bir süre sonra başlayacak. Vatandaşımızın bunu da merak ettiğini biliyorum. Halkımızın, vizyonel, ileri görüşlü bakış açısıyla önemli projelere imza atan belediyemize güvenmelerini ve takip etmelerini tavsiye ediyorum. Manisa için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."
(SC-Y)

23.01.2017 16:13:20 TSI
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