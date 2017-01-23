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Başkan Hakan Özöncel güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hakan Özöncel, tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Petrol İş Sendikası Salonunda yapıldı.

Olağan genel kurul toplantısında, başkan, asıl ve yedek yönetim kurulu ile asıl ve yedek denetim kurulu seçimi yapıldı. Yapılan seçimin ardından oy birliği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden Hakan Özöncel seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özöncel, "Çok değerli Yeşilay dostları, gerçekleştirdiğimiz kurulda bana gösterdiğiniz teveccüh sonucu şube başkanı seçildim. Bana yüklediğiniz bu görevi daha önce olduğu gibi şimdi de hakkıyla yerine getireceğimden şüpheniz olmasın.

Günümüz koşullarında bağımlılıkların çok farklı sahalara yayılması, çok farklı teknolojiler kullanılarak yeni bağımlılık tiplerinin oluşmasını göz önünde bulundurursak içinde bulunduğumuz görevin de ne denli önemli olduğunu anlamış oluruz. Yeşilay'ın kutsal bir görevi var, bu görevi en iyi şekilde yapabilmek çok önemli. Bu noktada Yeşilay'ın yeni ürettiği halkı bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çabaları kayda değer olacaktır. Adıyaman'da Yeşilay cemiyeti olarak iyi bir ekip uyumu içerisindeyiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber yeni yeni icraatlarına başlıyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar halkımız tarafından Yeşilay'ı çok daha iyi tanınmasına katkı sağlayacak. Halkımıza farkındalık oluşturma konusunda yardımcı olacak ve mümkün olduğunca gençlere yönelik faaliyetler düzenlemek bizim en öncelikli hedefimiz olacaktır.

Çalışmalarımızda bizlere katkı sunan genel merkezimize, ilimizdeki tüm kurum kuruluş ve amirlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-OE-Y)



23.01.2017 16:13:49 TSI

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