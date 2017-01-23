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İnegöl zabıtası gece gündüz görevde



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zabıta teşkilatı, halkın huzur ve sağlığı için 24 saat görev yapıyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli 7/24 esasıyla çalışıyor. Zabıtanın huzur, sağlık ve düzenin temini için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Zabıta Müdürlüğü'müz 57 personeli ile çağın gereklerini yerine getiriyor. 2016 yılında gerek 153 numaralı telefona bildirilen, gerek elektronik ortamdan gelen, gerekse zabıta personelinin görev anında tespit ettikleri toplam 5637 şikayet değerlendirildi. İlçemiz genelinde yapılan kontrollerde tespit edilen problemli hususlar da belediyemizdeki ilgili müdürlükler ile belediyemiz dışındaki ilgili kurumlara bildirildi. Kaldırım işgalleri konulu meclis kararının 02.02.2015 tarihinde uygulamaya geçmesiyle birlikte kaldırım işgallerinin önlenmesi için denetimlerimiz devam ediyor. Esnaflarımızdan hassasiyet beklediğimizi de özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(MŞ)



23.01.2017 16:16:39 TSI

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