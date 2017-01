YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğla MUSİAD'da görevi Bayhan devraldı

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 3. Olağan genel kuruluna katılan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Anayasa değişikliği referandumunda milletin tercihine herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.



Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'nin 3. Olağan genel kurulunda görev değişimi yaşandı. Kurucu Başkan Sayim Akdeniz görevini Sezgin Bayhan yönetimine devretti. Kongreye, Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve MÜSİAD Muğla şubesi üyeleri katıldı.

Kürsüden son kez veda konuşması yaptığını açıklayan MÜSİAD kurucu Başkanı Sayim Akdeniz, iki dönemde çok güzel işlere imza attıklarını söyledi. Akdeniz, "2010 yılı Aralık ayında çok büyük çabalarla MÜSİAD Muğla Şubesi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. O günden bugüne çok sayıda proje gerçekleştirdik. Türkiye'de belki de bir sivil toplum kuruluşunun düzenleyebileceği en fazla girişimcilik kursu düzenlendi. Bu kurslarımızdan yaklaşık 350 öğrencimiz mezun edildi. Türkiye'de ilk defa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrenciler için Üniversite ile protokol yapılarak burs, staj ve sonrasında iş imkânı sağlandı" dedi.

Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçte üretimi her ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Naiel Olpak, "İyi şartlar altında bunu başarmak kolaydır. Ama şartlarda zorluklar varsa ki milletimizin bu dönemlerde kendisini her z aman ortaya koşmuştur, bu faaliyetlerimizi ve üretimimizi devam ettireceğiz. Hiçbir faaliyetimizi iptal etmeyeceğiz, aksine daha fazla faaliyet içinde olacağız. Temelini attığımız MÜSİAD Genel Merkezimizde yapmak istediğimiz ve vermek istediğimiz mesaj da buydu.Biz faaliyetlerimize ara vermiyoruz, her şekilde ayaktayız, dimdikiz, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz niyeti ile bu temel atmayı gerçekleştirdik" dedi.

ŞUBELERİMİZ GENİŞLİYOR

Türkiye'de ve dünyada MÜSİAD Şubelerinin sayısının her geçen yıl arttığını dikkat çeken MÜSİAD Genel başkanı Olpak, "Bir taraftan çalışmaya ve üretmeye devam ederken, diğer taraftan MÜSİAD şubelerini çoğaltmaya ve genişletmeye devam ediyoruz. Hem Türkiye'de, hem de bütün dünyada. Son iki-üç ay içinde Bartın ve Seydişehir'i ailemize katarken, yurt dışında da Güney Afrika'da Johannesburg, Almanya'da Karlsruhe, Makedonya, Avustralya, Japonya, Sudan ve Hollanda Amsterdam MÜSİAD şubelerini açık. Son beş yıl içerisinde teşkilatımızı hem etkinleştirmek, hem de büyütmek bizim önceliklerimizdendi. 2012 yılı itibari ile Türkiye'de 34 noktada faaliyet gösteren MÜSİAD, bugün yurt içinde 86 noktada, yurt dışında ise 33 noktada şubelerimiz ile temsil edilirken, bugün 68 ülkede 181 noktada faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra elindeki yetkiler ile ortadaki çarpıklığın ortadan kaldırılması için değişik zamanlarda görüşlerini açıkladıklarını belirten MÜSİAD Genel başkanı Olpak, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumunda kavga, gürültü ve kutuplaşma olmadan bir sürecin yaşanması gerektiğini, milletin vereceği karara da herkesin saygı duymasını istedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin kuruluşundan bu yana demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Öztürk, "Milli ve manevi değerler konusunda milletimiz ne zaman desteğe ihtiyaç duysa MÜSİAD hiçbir zaman bana ne demedi ve her zaman bir farkındalık yarattı. Geriye dönüp baktığımızda MİT krizi sürecinden 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar MÜSİAD her zaman milletin yanında yer alırken, net bir şekilde tavrını ortaya koydu" dedi.

MÜSİAD Muğla Şubesi'nin 3. Genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde Başkanlığa Sezgin Bayhan, yönetim kurulu üyeliklerine Kazım demir, Güven Yanık, Mustaf N. Doğan, Özer Kolcuoğlu, Tolga Şahansoy, Emin Özler, Hakan Ercan, Barış Cantopu ve Kemal Tufan seçildi.

MÜSİAD Muğla Şubesi'nin yeni dönem başkanı Sezgin Bayhan, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, bugüne kadar hizmet veren mevcut yönetim kuruluna teşekkür ederken, önümüzdeki süreçte çalışmalara ve projelere kaldığı yerden devam edeceklerini açıkladı. Sezgin Bayhan iki dönem MÜSİAD Muğla Şube Başkanlığı yapan Sayim Akdeniz'e hizmetlerinin anısına bakır işlemeli tepsi hediye ederken, eski ve yeni şube başkanları MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'a el işlemeli bakır ıbrık hediye ettiler.

