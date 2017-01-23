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Arslan Tatar'dan TÜGVA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnaklı kanaat önderi Arslan Tatar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Başkanlığına kısa bir zaman önce atanan Fırat Som'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şırnaklı kanaat önderi Arslan Tatar, TÜGVA Şırnak İl Başkanlığını ziyaretinde Fırat Som'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğuna dikkat çekerek, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini ifade etti. Tatar, "Bugünümüzün ve yarınlarımızın teminatı olan, geleceğimiz, umudumuz olan, Yeni Türkiye'nin neferleri genç kardeşlerimizin bu vakıflar sayesinde güzel başarıları yakalayacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnaklılara selamları var. Yaklaşan referandum öncesi Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için referandum son derece büyük önem taşımaktadır" dedi.

TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som'da Arslan Tatar ve beraberindeki heyete yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

(MY-MP-Y)



23.01.2017 16:59:06 TSI

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