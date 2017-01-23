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Şirin, erişilebilirlik denetimlerinde ek süre kaldırıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:13
Şirin, erişilebilirlik denetimlerinde ek süre kaldırıldı
Şirin, erişilebilirlik denetimlerinde ek süre kaldırıldı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, erişilebilirlik denetimlerinde ek sürenin kaldırıldığını gerekli düzenlemeleri yapmayanlara hemen cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yaptığı açıklamada Resmi Gazete 'de yayımlanan değişikliklerle birlikte engellilere yönelik Erişilebilirlik izleme ve denetleme kurullarının yapacakları denetimlerde görülen erişilebilirlik eksikliklerinin giderilmesi için ek süre verilmeyeceğini söyledi. Şirin, "Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının yurt genelinde İllerde Valilik ve Aile Sosyal politikalar İl Müdürlüklerinin bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonunda 2014 yılından beri asil üyeler olarak görev yapmaktayız. Resmi Gazete 'de yayımlanan değişikliklerle birlikte engellilere yönelik Erişilebilirlik izleme ve denetleme kurullarının yapacakları denetimlerde görülen erişilebilirlik eksikliklerinin giderilmesi için ek süre verilmeyecek. Bu yayınlanan yönetmelik değişikliği ile artık umuma açık hizmet veren tüm yapı ve açık alanlarla toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik düzenleme bulunmazsa direkt işlem uygulanacak. Bir önceki yönetmeliğe göre eksikliklerin giderilmesi için ek süre veriliyordu. Ancak yönetmeliğe eklenen düzenlemeyle bu durum değişti. Artık engellilere yönelik düzenleme yapmayan kuruluşlar doğrudan cezalandırılacak" şeklinde konuştu.
(SÖ-SÖ-Y)

23.01.2017 17:13:05 TSI
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