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Vali Çelik, Nesine.com Eskişehir Basket Takımı Yönetim Kurulu'nu kabul etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:13
Vali Çelik, Nesine.com Eskişehir Basket Takımı Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Vali Çelik, Nesine.com Eskişehir Basket Takımı Yönetim Kurulu'nu kabul etti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Vali Azmi Çelik, Nesine.com Eskişehir Basket Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özeçoğlu'nu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Sporun her dalında insanları bütünleştirici ve bir araya getirici etkenlerin olduğunu dile getiren Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, "Rekabet ortamı içeren spor karşılaşmalarını birbirimizi kırmadan eğlenceli bir hale getirmeliyiz. Bu açıdan bakıldığında Eskişehir'de sporun ve sporcunun bütünleştiği güzel bir ortam var. Şehrimizin simgesi olan siyah-kırmızılı renklere bir bağlılık ve büyük bir sevda var. İlimizde futbol sevdasının yanında güzel de bir basketbol seyirci kitlesi oluştu. Bu sevdayı aşılayan Nesine.com Eskişehir Basketbol yönetimine, sporcularına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Başarılı biz sezon geçirdiklerini bildiren Başkan Özeçoğlu da, Eskişehir'in tam bir spor şehri olarak nitelendirdi. Toplumsal sorumluluğun gerektirdiği çeşitli faaliyetlere ön ayak olmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Özeçoğlu, iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını, taraftarlarından aldıkları güç sayesinde sezonu şampiyon olarak bitireceklerini kaydetti. Sezon sonuna kadar bütün rakiplerini yenerek Play-Off'lara kalmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Özeçoğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Ziyareti kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özeçoğlu, günün anısına Vali Çelik'e isminin yazılı olduğunu 26 sırt numaralı formayı hediye etti.
(İHA-MET-Y)

23.01.2017 17:13:46 TSI
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