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Maltepe'de tatil şenlikle başladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:14
Maltepe'de tatil şenlikle başladı
Maltepe'de tatil şenlikle başladı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Şubat Tatili Çocuk Şenliği" başladı.
Maltepe Belediyesi yarı yıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir program hazırladı. Çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği şenliğin ilk oyunu, "Burnunu Kaybeden Palyaço", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda kötü kalpli sirk patronunun, sirkte çalışan palyaçoya kötülükler yapıp, işinden kovması ve kırmızı burnunu da çok uzaklara atmasının ardından yaşanan müzikli öykü sahnelendi. Palyaçonun kırmızı burnunu bulmak için yola koyulmasıyla birlikte yaşadıklarını, Yaki adlı çocuğun, komik ve komik yamağının, kralın macera dolu serüvenini minikler ilgiyle izledi. Oyunda dostluğun, iyiliğin, paylaşmanın ve insanlara yardımcı olmanın önemine vurgu yapıldı.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Birol Engeler'in yönettiği, Süha Uygur'un Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı oyunda Erhan Temiz, Giray Ayla, Murat Akçay, Özge Ceylan Koruklu ve Sinem Akar rol aldı.
Minikler Doyasıya Eğlendi
Şenlik kapsamında çocuklar için renkli eğlencelere de yer verildi. Maskotların, çizgi karakterlerin, sevimli kuklaların katıldığı ekipler minikleri eğlendirirken, yüz boyama ve balon dağıtımı da yapıldı.
(HK-HA-Y)

23.01.2017 17:14:37 TSI
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