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Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:14
Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı
Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8. hafta mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oldu.
Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk yarışı veren Malatyaspor, ilk yenilgisini Battalgazi Belediyespor karşısında aldı. Malatyagücü ile Doğaşehir arasındaki müsabaka ise Malatyagücü takımı 1-0 öndeyken tatil edildi.
Ligin 8.haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu
1966 Malatya Gençlikspor 9 - 1 Kaldırımgücü, 1932 Malatyagücü 1-0 Doğanşehir Belediyespor (Y.K), Orduzuspor 2-1 Adafı Kartalspor, Battalgazi Belediyespor 3-1 Malatyaspor

B Grubu
44 Malatyaspor 1-3 Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyesi 4-0 Telekomspor, Ataköyspor 4-0 Akçadağspor, Malatya Demir 3-3 Sanayispor
(MT-UA-YRL)

23.01.2017 17:14:56 TSI
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