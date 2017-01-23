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Başkan Toyran 4 ülke gençlerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de üniversiteli gençlerin oluşturduğu 'Söke Proje Hareketi' adlı grubun projesine lojistik destek sağlayan Söke Belediyesi, bu anlamda 4 ülke gençlerine ev sahipliği yapıyor.



Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran "Sağlığa Pedal Çevirin" adlı AB projesi kapsamında Söke'de bulunan Filistin, Bulgaristan, Ukrayna ve Sökeli toplam 28 kişiden oluşan genç topluluğu ağırladı. Bu buluşmada Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan, projenin destekçilerinden Söke Kent Konseyi'nin Başkanı Muzaffer Ceylan da bulundu.

Söke Belediyesi Sosyal Tesisleri (Lima Restaurant)'nde gerçekleşen Başkan Toyran'ın gençlerle buluşması keyifli bir sohbete dönüştü. Başkan Toyran; Bisiklet ve sağlığa dikkat çekmenin yanında, Söke ve ülke tanıtımına da katkı sağlayacak proje kapsamında gençleri Söke'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran; "Projenin konu itibariyle uygulama noktasının Söke olarak belirlenmesi doğru bir karar. Söke'de bisiklet sporu ve yapan grupları son dönemde çok gelişti ve sayıları arttı. Projenin uygulama süresince bizde en iyi şekilde ev sahipliği yapmayı, konuklarımızı mutlu şekilde ülkelerine uğurlamayı arzu ediyoruz" dedi.

(LT-MB-Y)



23.01.2017 17:26:52 TSI

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