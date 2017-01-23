23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ASKF Başkanı Zımba'dan Alemdar'a ziyaret

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:25
ASKF Başkanı Zımba'dan Alemdar'a ziyaret
ASKF Başkanı Zımba'dan Alemdar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.
Görüşme esnasında Sakarya'da bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman, Genel Sekreter ve Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Güneş'le birlikte Başkan Alemdar'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Amatör spora destek vererek amaçlarının gençlere ve Türk sporuna sahip çıkmak olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Amatör sporcularımızın, yerel ve ülke çapındaki başarılarının yanı sıra dünya arenasındaki spor müsabakalarında da boy göstererek, ülkemizi gururlandıracak donanımda büyük sporcular olarak yetişmesini istiyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, amatör kulüplerin, profesyonel spor kulüplerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, amatör spora destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
(RŞ-RFK-Y)

23.01.2017 17:30:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya'nın iki ayrı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL

SAKARYA'NIN İKİ AYRI İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI

Milli motosikletçi Sofuoğlu antrenmanda sakatlandı
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ SOFUOĞLU ANTRENMANDA SAKATLANDI
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan:
YEREL

ERBAKAN VAKFI GENEL BAŞKANI ERBAKAN:
Çocukların emeği bu sergide görücüye çıktı
YEREL

ÇOCUKLARIN EMEĞİ BU SERGİDE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Başkan Toçoğlu, projeler hakkında bilgiler verdi
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, PROJELER HAKKINDA BİLGİLER VERDİ
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza yapan aracın sürücüsünü aradılar
YEREL

KAZA YAPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ ARADILAR
Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAN TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 YARALI