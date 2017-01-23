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BEÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında önemli işbirliği

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:25
BEÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında önemli işbirliği
BEÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında önemli işbirliği

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü arasında üniversite ve bölge müdürlüğünün birlikte yürütebilecekleri çalışmaları belirlemek üzere bir toplantı yapıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in makamında gerçekleşen toplantıya Zonguldak Bölge Orman Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdür Yardımcıları Engin Keleş, Gültekin Aksoy, Cevdet Çiçek, şube müdürleri Mehmet Pınar, Zekai Kocakulak, Muharrem Koç ve Mühendis Ozan Acun, BEÜ Rektör Yardımcıları, konuyla ilgili birimlerden öğretim elemanları katıldı.
Toplantıda Zonguldak'taki briyofit listesinin güncellenmesi ve briyofit kitabının hazırlanması, yaban hayatı, etnobotanik ve farmosotik botanik araştırmalar, bölgeye uygun tohum ıslahı, böceklerin orman ağaçlarına verdiği zararın tespiti, bazı bitkilerde yer alan alerjenlerin belirlenmesi, il genelindeki ağaçların ve bitkilerin resimli atlasının oluşturulması, karbon salınımı ve çevre, trüf mantarlarının genetik yapısının çıkarılması, kestane kanserinde biyolojik kontrol başlıklarında yapılacak çalışmaların yanı sıra; orman ve orman kaynaklarının, korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yürütülen ormancılık faaliyetlerinin daha etkin ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için işbirliği içerisinde grup çalışmalarının yapılması gerektiği konularına değinildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nden gelen her türlü taleplere açık olduklarını belirten Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel işbirliği içerisinde yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hassasiyetleri için Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür eden Beşel: "Sayın Rektörümüze gösterdiği hassasiyet için ve Müdürlüğümüz ve Üniversitemizi bir araya getiren böyle bir toplantı organize ettikleri için teşekkür ediyorum "
Prof. Dr. Mahmut Özer, ormancılık çalışmalarının daha etkili bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamak için gerekli desteğin Üniversite tarafından verileceğini ifade etti. Rektör Özer konuşmasında: "Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerine önemli kaynak sağlamaktadır. Üniversitemizin tüm bölümlerinde ve farklı alanlarda akademik ve bilimsel her çalışmaya destek oluyoruz. Özellikle Zonguldak ve çevresiyle ilgili araştırmalar bilimsel çalışmalar birinci önceliğimizi oluşturmaktadır. Ormancılık ve doğa konularının daha iyi analiz edilebilmesinde ve bilimsel çalışmaların yapılmasında Üniversitemizin ilgili bölümleri Orman Bölge Müdürlüğümüze her türlü desteği verecektir. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'in şahsında tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlikte başlatacağımız projelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

23.01.2017 17:30:02 TSI
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