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'Bir Mont Bir Bot' Yardımlarını devam ediyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:26
'Bir Mont Bir Bot' Yardımlarını devam ediyor
'Bir Mont Bir Bot' Yardımlarını devam ediyor

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Av. Gülsen Kara'nın başlatmış olduğu "Bir Mont Bir Bot" kampanyası yardımları kendi eli ile dağıttı.
Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile Yardımsever iş adamları ve 125 bin parçalık giyecek yardımıyla kampanyaya büyük destek veren Çetinkaya ve Ailesinin sayesinde şu anda Kilis'te 20 bine yakın çocuk giydirildi.
20 bin çocuğun bu sayede yüzleri güldü. Giyecekler teker teker alan taraması yapılıp ihtiyaç sahiplerinin direk evlerinde teslim edildi.
Yardım alanlar yapılan bu işlemden çok memnun kaldıklarını belirterek yaptıkları açıklamada " Daha önce bu tür yardımlara başvuru yapıp sıra bekler yine de elimize geçmezdi şimdi bakıyoruz Belediye Başkanımızın eşi kendi eliyle yardımları kapımıza getiriyor emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.
(MAD-OE-Y)

23.01.2017 17:31:13 TSI
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