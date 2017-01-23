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Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:29
Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti
Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Karacoşkun, ilk görev gününde Valiliği ziyaret ederek Vali Çataklı ile görüştü.
Vali Çataklı, üniversite rektörlüğüne yeni atanan Karacoşkun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
(MAD-OE-Y)

23.01.2017 17:33:29 TSI
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