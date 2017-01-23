YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

Vali Çataklı, yeni atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Karacoşkun, ilk görev gününde Valiliği ziyaret ederek Vali Çataklı ile görüştü.

Vali Çataklı, üniversite rektörlüğüne yeni atanan Karacoşkun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

(MAD-OE-Y)



23.01.2017 17:33:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER