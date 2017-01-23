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Başkan Tekin okul binasının alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde eğitim ve öğretime açılacağı belirtilen Yeni Siteler Şahin Tepesi mevkindeki yeni ortaokul binasının su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, yüklenici firmanın bir takım eksiklerinin Alaplı Belediyesi'nce tamamlanacağını belirterek, "Daha önce de açıkladığımız üzere, Yeni Siteler Şahin Tepesi mevkinde inşaatı tamamlanan ancak yüklenici firmanın bazı eksikler bıraktığı ortaokul binasının su ve kanalizasyon altyapısıyla, çevre temizliği, çevre düzeni ve bağlantı yollarını malzemelerini de karşılamak suretiyle Belediye olarak biz yapacağız. Su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına başladık. Çevre temizliği ve çevre düzeninin yanı sıra, yaya ve araç bağlantı yollarını da yine biz yapacağız. Yeni bir okula başlayacak öğrencilerimizin, okula gidiş gelişlerinde ve okullarında rahat etmelerine biz de elimizden gelen katkıyı yapacağız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin mağdur olmalarını istemiyoruz" dedi.

(EY-SÖ-Y)



23.01.2017 17:34:30 TSI

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