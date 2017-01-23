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Başkan Ekinci sporcularla bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'da düzenlenen bilardo şampiyonasının finalinde sporcularla bir araya geldi. Başkan Ekinci, "Sporu daha çok sevdirmek ve gençlerimizi sportif faaliyetleri yönlendirmek için çalışıyoruz" dedi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa ferdi 3 bant bilardo şampiyonası finaline katılan sporcuları yalnız bırakmadı. Gençliğe verdiği önemi her platformda dile getiren Başkan Ekinci, bilardo şampiyonası final törenine de katıldı. Arıcı Spor Kompleksinde düzenlenen ve bir hafta süren Şanlıurfa ferdi 3 bant bilardo şampiyonasında 45 lisanslı sporcu kıyasıya mücadele etti. Final törenine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Şanlıurfa Bilardo İl temsilcisi Mehmet Reşit Duygulu ve sporcularla bir araya geldi. Sporcular tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ekinci bilardo sporuna yabancı olmadığını yaptığı atışlarla gösterdi. Bir hafta süren şampiyona sonunda dereceye giren sporcular, 22 Şubat-7 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Türkiye 1.Etap Bilardo Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kupa töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bilardo sporunun sporcu üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Başkan Ekinci konuşmasında," Bilardonun bu denli sevildiğini görmek, bu kadar bilardoya meraklı insanların olduğunu görmek güzel bir şey. Hepsinden önemlisi tabiki bilardo matematik demek, geometri demek, bilardo duygunun kontrolü demek, konsantrasyonun çok daha iyi bir şekilde olduğu spor dalı demek. Dolaysıyla bu anlamda yarışmaya katılan herkes kendini kontrol eden insan grubuna giriyor. Burada 50'ye yakın kardeşimiz müsabakaya katılmış. Bu kardeşlerimiz sadece burada değil farklı ortamlarda da duygularını kontrol edebilen, ortamın gerektirdiği şekilde davranan kardeşlerimizdir. Bir hususta şu, bilardoyu sevdirmek lazım. İl temsilcimiz ve ekibi güzel bir organizasyona imza atıyorlar. Arıcı bilardo salonunun da mekanını sporcu kardeşlerimize açmış onlara da teşekkür ediyoruz. İlimizi Antalya'da Türkiye Şampiyonasında temsil edecek olan kardeşlerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Madem bilardoya bu kadar ilgi var. Bilardo Şampiyonasının bir ayağının da Urfa'da olması gerekiyor. Urfa'da olması adına da Eyyübiye Belediyesi olarak bize ne düşüyorsa biz buna hazırız. Federasyon nezdinde müracaat etmeye ve sonrasında girişimlerde bulunmaya hazırız. Biz gençlerimizi ve insanlarımızı seviyoruz. Gençlerimizin sporla uğraşmaları ve kaliteli vakit geçirmeleri bizim adımıza çok önemli. Bildiğiniz gibi gençlik merkezlerini açıyoruz. Şu an ilçemizde 36 spor salonu açıyoruz. Bu spor salonlarında da özellikle salon sporları konusunda müsabakalar yapılıyor. Hedefimizde buradan Türkiye, hatta Avrupa ve Dünya Şampiyonları çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

(Şİ-OE-Y)



23.01.2017 17:59:30 TSI

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