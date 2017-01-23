23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dinar'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlara bilgisayar eğitimi verildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:05
Dinar'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlara bilgisayar eğitimi verildi
Dinar'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlara bilgisayar eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle ilçedeki 40 yaş üzeri vatandaşlar, merkez mahalle muhtarları ve eşlerine bilgisayar eğitimi verildi.
Proje ortaklarının Habitat Derneği Dinar Şubesi ve özel bir bilişim şirketinin de olduğu belirtilirken, proje ile Dinar'da bulunan 40 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz bilgisayar ve internet eğitimi belediye meclis toplantı salonunda eğitmen Gamze Tutan tarafından verildi. Bilgi İşlem Sorumlusu Hakan Cengizay tarafından hazırlanan alt yapı ve Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal koordinatında 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza eğitim verildi. Eğitim çalışması ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Saffet Acar ise şunları söyledi:
"Biliyorsunuz HABİTAT derneği tarafından bu düzenlenen, 2 gün boyunca verilecek olan eğitim İnternetle Hayat Kolay eğitimi. Artık günümüz elektronik çağ, teknolojiyi kullanmamız lazım, bu teknolojiyi de sizlerin de en iyi şekilde kullanması adına Afyondan Fatma ve Gamze hanım geldiler, size 2 gün boyunca burada İnternetle Hayat Kolay dersleri verecekler. Sizlerde interneti kullanacaksınız. Dolayısıyla hayatı biraz daha kolaylaştıracaksınız. Öğrenmenin yaşı yok, yeter ki azmedelim azmeden herkes öğrenebilir. Sizleri kutluyorum, öğrenmek istiyorsunuz bizlerde her zaman sizlerin yanınızdayız."
Düzenlenen eğitim programına 47 kişi katılırken, eğitmen Gamze Tutan tarafından katılımcılara e- devlet uygulamaları, online bankacılık işlemleri, doğru sosyal medya kullanımı ve güvenli internet kullanımı üzerine eğitimi verildi.
(GC-

23.01.2017 18:06:39 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Akılcı İlaç Kullanımı Hızlı Antijen Testi&quot; eğitimi verildi
YEREL

"AKILCI İLAÇ KULLANIMI HIZLI ANTİJEN TESTİ" EĞİTİMİ VERİLDİ
Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi
YEREL

ASKERE GİDECEK GENÇLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
&quot;Kur'an ile Bir Saat Baş Başa&quot; programı gerçekleştirildi
YEREL

"KUR'AN İLE BİR SAAT BAŞ BAŞA" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Özerler ailesinin acı günü
YEREL

ÖZERLER AİLESİNİN ACI GÜNÜ
AFDOS üyeleri &quot;Kış Ortası Su Kuşu Sayımı&quot; faaliyetine katıldı
YEREL

AFDOS ÜYELERİ "KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI" FAALİYETİNE KATILDI
Bolvadinli öğrencilerden örnek olacak proje
YEREL

BOLVADİNLİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK OLACAK PROJE
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Irak'taki caminin alemleri Sandıklı'dan
YEREL

IRAK'TAKİ CAMİNİN ALEMLERİ SANDIKLI'DAN