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Bursa'da 2016 yılında 12,5 milyon kişi muayene oldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:18
Bursa'da 2016 yılında 12,5 milyon kişi muayene oldu
Bursa'da 2016 yılında 12,5 milyon kişi muayene oldu
- Acil servislere 3,5 milyon kişi başvurdu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık tesislerinde, 2016 yılında 12 milyon 635 kişi muayene edildi.
Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Bursa'da 302 bin 46 kişinin yatarak tedavi edildiği, 245 bin 940 ameliyat, 25 bin 569 doğum gerçekleştiğini ve 1 milyon 563 bin 752 hastanın diş tedavisinden faydalandığını açıkladı.
2015 yılında acil servislere 3 milyon 167 bin 651 kişi başvururken bu sayı 2016 yılında 361 bin kişi artarak 3 milyon 528 bin 744 hastaya ulaştı. Acil servis bazında Bursa'nın yükünü kamu hastanelerinin kaldırdığı, hastanelere muayene için başvuran her 100 kişiden 31 hastanın acile başvuru yaptığı görüldü.
(ZP-

23.01.2017 18:22:45 TSI
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