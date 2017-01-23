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Şehit Ahmet Çondul ölümünün 9. yılında dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı ilçesinde Şehit Ahmet Çondul ölüm yıldönümünde yapılan dualarla anıldı.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü El-Kaide üyelerine yapılan bir operasyon sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede de şehit olan Ahmet Çondul ölümünün 9. Yıl dönümünde Akyazı Çatalköprü Mahallesinde anıldı.

Gerçkleşen törene Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Vedat Çağrı, Çatalköprü Muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

(RŞ-RFK-Y)



23.01.2017 17:39:33 TSI

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