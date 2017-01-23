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Ceylanpınar Belediyesi personeli sağlık taramasından geçti



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personel 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' kapsamında, sağlık taramasından geçirildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında gerçekleştirilen personel sağlık taraması belediye destek hizmetleri müdürlüğünde yapıldı. Belediye personeli mobil sağlık tarama aracında geniş kapsamlı sağlık taramasından geçti. Sağlık taraması kapsamında personele Akciğer grafiği, odyometre (işitme) testi, solunum fonksiyon testi kan sayımı testlerini içeren sağlık taraması uygulandı.

Çalışan belediye personelinin sağlığının, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, "Belediyemiz bünyesinde tüm iş kollarında çalışan personelimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bu kapsamda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının bir gereği olarak en az yılda bir kez de olsa tüm personelimizi sağlık taramasından geçiriyoruz. Bugün de yine bütün personelimizi sağlık taramasından geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık taraması hakkında bilgi veren sağlık ekibinden Odyometre uzmanı Serhat Konak de "Bugün Ceylanpınar Belediyesi'nin sağlık taramasını yapmak için buraya geldik. Genel Sağlık taraması kapsamında Akciğer grafiği, odyometre (işitme) testi, solunum fonksiyon testi kan sayımı testlerini yapıyoruz. Testler tamamlandıktan sonra uzman hekimlerimizin kontrolünde neticelere raporlaştırıp belediyemize takdim edeceğiz" diye konuştu.

(UK-OE-Y)



23.01.2017 18:29:43 TSI

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