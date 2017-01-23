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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:26
Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi
Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Değirmeayvalı beldesinde 1997-1 tertip asker adayları Değirmenayvalı İlkokulu bahçesinde asker eğlencesi yaptı.
Eğlenceye asker adaylarının aileleri ve belde halkı katıldı. Dün akşam saatlerinde yapılan asker eğlencesinde Şubat ayında silah altına alınacak asker adayları gönüllerince eğlendiler. 97-1 asker adaylarının aileleri de gençlere kına yakarak askere uğurlayacaklarını kaydettiler. Aileler oğullarıyla fotoğraf çektirerek, geceyi ölümsüzleştirdiler.
(HK-GC-

23.01.2017 18:31:08 TSI
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