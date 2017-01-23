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Erzurum MÜSİAD Bayır'la 'devam' dedi

- Bayır güven tazeledi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi'nin yapılan 11. Olağan Genel Kurulu'nda Taner Bayır, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa getirildi.

Divan Başkanlığını MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halim Aydın'ın Başkan Yardımcılığını Dr. Hüseyin Bekmez, Katip Üyeliği'ni ise Barışcan Koç'un yaptığı genel kurul MÜSİAD Erzurum Şubesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. MÜSİAD Üyesi Abdulkerim Kavaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve MÜSİAD'ı tanıtan sinevizyon sunumundan başlayan 11. Olağan Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan Taner Bayır, ilk döneminde göreve geldiğinde şubeler arası sıralamada Erzurum MÜSİAD'ın 68. sıralarda yer aldığını ancak iki yıllık çalışma sonucunda 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bayır, bu başarının; başta geliştirilen projeler olmak üzere MÜSİAD yönetim kurulunun ve bir aile olan MÜSİAD üyelerinin yanı sıra siyasi ve bürokratlarla el birliği ile çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

MÜSİAD olarak 12 yıldır Erzurum'da faaliyet gösterdiklerini belirten Bayır, yurt genelinde 11 binin üzerinde üyesi olan MÜSİAD'ın 45 bine yakın işletme ile yaklaşık bir milyon 600 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlattı. Bayır, "Genelde bir sivil toplum örgütü, ancak özelde ise işadamları derneği olan MÜSİAD, tüm faaliyetlerinin temelinde yüksek ahlak ve erdemli işadamı yetiştirmeyi ön planda tutmayı amaçlamaktadır. Üyesi olmaktan onur duyduğumuz MÜSİAD, adeta ülkemizin gerçek bir fotoğrafıdır. Biz, belirli bir grubu ya da bir zümreyi değil, milletimizin çoğunluğunu temsil ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ''Üyelerimizin büyümesi demek MÜSİAD'ın büyümesi demektir. MÜSİAD'ın büyümesi de Türkiye'nin büyümesi demektir. Kamu yararına faaliyet gösteren Türkiye ve Dünyanın en güçlü Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan MÜSİAD bayrağını sizlerle birlikte, omuz omuza geleceğe ümitle emin adımlarla taşıdığımıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin, milletimizin ve üyelerimizin yanında olmaya ve el birliği ile bütün engelleri aşmak ve Türkiye'yi kalkınmış ülkeler arasında üst sıralara çıkarmak için çalışacağız"dedi.

Bu arada MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Kültür Komisyon Başkanı Dr. Halim Aydın ise iş hayatında MÜSİAD'ın kendisi için bir medrese olduğunu söyleyerek, "MÜSİAD adeta bir mektep, bir medrese gibi ümmete, ülkeye, üyeye hizmet ederek; aklı, kalbi ve zevkiselim işadamlarından oluşan büyük bir aileye sahip olmak niyetiyle hizmet ediyor." İfadelerini kullandı.

Öte yandan; olağan genel kurula tek aday olarak katılan ve kongreye katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden Erzurum MÜSİAD Başkanı seçilen Taner Bayır, kongre sonunda katılımcılara teşekkür etti.

(ERZ-AT-Y)



23.01.2017 18:35:44 TSI

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