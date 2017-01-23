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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Başkan Yikit'ten 'doğalgaz' açıklaması

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:32
Başkan Yikit'ten 'doğalgaz' açıklaması
Başkan Yikit'ten 'doğalgaz' açıklaması

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, doğalgazın kullanılmasıyla hava kirliliği oranında iyileşme olduğunu söyledi.
Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Burada konuşan Murat Yikit, doğalgazın Iğdır için vazgeçilmez ve hayati önem taşıdığına değindi. Yikit, "Doğalgazın ekstra oluşturduğu hiçbir sıkıntıyı engel olarak görmedik ve her şeyden ödün verdik. Kazı bedeli ve bunun gibi birçok şeyden ödün ve taviz verelim dedik. Çünkü bizim amacımız bu şehri doğalgazla kavuşturmaktı. Soluduğumuz hava herkes açısından çok ciddi anlamda bir tehlikeydi. Şu anda da doğalgazın faydalarını görmeye başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belli dönemlerde yaptığı araştırmalar var. 2015 yılı Aralık ayı hava kirlilik oranı ile 2016 yılı Aralık ayı hava kirliliği oranı karşılaştırdığında, yüzde 28 oranında bir iyileşme olduğu görüldü. Bunun bir kısmında havanın sert ve karlı olmasının etkisi var, ama ana etken yüzde 20 oranında doğalgazın kullanılmasıdır. Doğalgaz şu an şehrimizde hedeflediğimiz alanın yüzde 10'nunda kullanılıyor ve 2 bin üzerinde kullanıcı var. 2017 yılında hedeflediğimiz kitlenin en az yüzde 70'ini doğalgazla buluşturmak olacak. Bu anlamda 2017 yılından sonra bu kentte inşallah hava kirliliği ve is solumaktan kurtulmuş olacağız" dedi.
(MSA-Y)

23.01.2017 18:37:26 TSI
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